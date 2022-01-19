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В Україні різко зміниться погода.

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 14:00
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Українські синоптики розповіли, якої температури варто очікувати на вулиці та чи будуть опади
Вдень у деяких областях варто очікувати мокрий сніг/Колаж "Сьогодні"
Вдень у деяких областях варто очікувати мокрий сніг/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 20 січня, буде тепліше. Через проходження атмосферного фронту знову будуть коливання температури. Однак на опади це не вплине. Сильних снігопадів не варто очікувати.

Про це пише Обозреватель.

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Температура повітря в країні буде вищою. Вночі очікується від -6 до 0 градусів, а вдень максимум буде +3 градуси. Найтепліше на півдні України. Там стовпчики термометрів піднімуться до 5 градусів тепла.

На сході та північному сході країни вночі стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів. Вдень температура повітря прогріється до 0 градусів.

Сильних опадів не очікується. Хіба що у західних, східних та північних областях вдень 20 січня можливий невеликий сніг та мокрий сніг.

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Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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