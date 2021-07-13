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В Україні посилили покарання за незаконне проникнення до Чорнобильської зони

13 липня 2021 7:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект – 269 нардепів його підтримали

Документ по Чорнобилю допрацьовують відповідно до пропозицій і зауважень / Фото: колаж "Сьогодні"

Документ по Чорнобилю допрацьовують відповідно до пропозицій і зауважень / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 12 липня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект 4156 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" про посилення відповідальності за порушення режиму радіаційної безпеки. Він посилює покарання за проникнення в зону ЧАЕС.

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Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Згідно з ним посилиться відповідальність за:

  • знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон;
  • порушення вимог режиму радіаційної безпеки;
  • самовільне поселення в Чорнобильській зоні відчуження;
  • проникнення в Чорнобильську зону відчуження без законного дозволу.

Законопроект прийняли за підтримки 269 народних депутатів. Він розроблений згідно з Указом Президента України "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

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Наразі, документ допрацьовуються відповідно до пропозицій і зауважень у першу чергу у частині визначення покарання.

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Раніше ми повідомляли, що міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що в Чорнобильській зоні можна вирощувати кукурудзу для подальшої переробки в біогаз.

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