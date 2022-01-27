До України йде потепління: коли чекати на поліпшення погоди

Синоптики прогнозують помірний сніг, але у південній частині країни переважно опадів не очікується

У деяких областях очікується мокрий сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у п'ятницю, 28 січня, буде тепліше, ніж останніми днями. Температура вдень по всій країні підніметься до +1…+4 градусів.

Про це пишуть Факти.

Реклама

Практично на всій території очікується мокрий сніг або сніг з дощем.

У західних областях вдень та вночі прогнозується мокрий сніг, вітер південно-західний, 7-12 м/сек. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -1 до +3 градусів.

У північних областях країни синоптики прогнозують мокрий сніг. Денна температура становитиме +1 градус.

Реклама

У східних регіонах опади не очікуються, але вдень можливий мокрий сніг. Температура повітря від -1 до +1 градусів.

У центральних регіонах також прогнозується мокрий сніг та денна температура до +1 градуса.

Найтепліше буде на півдні – від 0 до +4 градусів в Одеській та Миколаївській областях. А на Кримському півострові – до 5 градусів.

Реклама

Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.

Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

Читайте також: