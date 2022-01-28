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В Україну йде снігопад – які регіони засипле

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 14:00
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Українські синоптики розповіли, якою буде погода в країні завтра, 29 січня – прогноз
Слід очікувати сніг / Колаж "Сьогодні"
Слід очікувати сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні29 січня буде теплою. В останню суботу січня денна температура подекуди до 3-х градусів вище нуля.

Про це пишуть Факти.

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Вдень 29 січня на значній території України температура становитиме близько 0 градусів.

У західних областях уночі прогнозується сніг і температура від -2 до 0 градусів, вдень така сама температура, але без опадів і буде хмарно.

У північних, центральних та східних регіонах протягом доби пройде сніг, а температура повітря підніметься до 1 градуса вище нуля.

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Найтепліше в суботу буде на півдні. Там стовпчики термометрів максимально покажуть від +1 до +3 градусів.

Зима закінчиться раніше за календарний термін?

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і менш сніжним, ніж січень

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми.

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А от чекати весни у лютому навряд чи варто.

"Якщо температура в лютому прогнозується в межах норми, то і зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем. Намісяць – березень – стануть можливими наприкінці лютого", – роз'яснив Анатолій Прокопенко.

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