В Україну йдуть сніг та мороз: де буде найхолодніше

Синоптики попереджають про ожеледь, яка буде на дорогах та тротуарах у більшості областей країни

Осади синоптики обіцяють у всіх регіонах / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 26 січня, буде сніжною. Через потепління, яке незабаром настане в країні, синоптики обіцяють сніг, який переходитиме у мокрий. Найтепліше буде у західних областях.

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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко .

У західних областях України температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, а також мокрий сніг.

На решті території країни варто очікувати опади та ожеледицю. На сході вночі від -6 до -11 градусів, а вдень від -3 до -7 градусів.

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На півночі, центрі та в південній частині вночі буде від -4 до -9 градусів, а вдень від -2 до -4 градусів.

У Києві сніг варто чекати уночі, а вдень він ослабне. Температура повітря вночі у столиці до -7 градусів, а вдень близько 2 градусів морозу.

Погода в Україні на 26 січня. Фото: Наталки Діденко

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Якою буде зима в Україні

Січень прогнозували контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозна та зі снігопадами.

Лютий очікується холодний, сніговий, із сильними морозами у другій половині. В середині місяця будуть завірюхи, а наприкінці – тріскучі морози та сніг.

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