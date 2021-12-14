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У Вишневому чоловік відкрив вогонь по людях: введено спецоперацію (фото, відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 17:25
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Після стрілянини чоловік закрився в квартирі багатоповерхівки
Злочинця затримали / Колаж "Сьогодні"
Злочинця затримали / Колаж "Сьогодні"

У Вишневому Київській області затримали озброєного злочинця.

Про це повідомляє Telegram-канал "Алярм".

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Деталі

Сьогодні о 12:00 невідомий чоловік вистрілив кілька разів у людей. Після цього він закрився в квартирі багатоповерхівки.

Було терміново введено спецоперацію, квартиру штурмували. Зловмисника затримали.

У Вишневому затримали чоловіка, який стріляв у людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
У Вишневому затримали чоловіка, який стріляв у людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".

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У Вишневому затримали чоловіка, який стріляв у людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
У Вишневому затримали чоловіка, який стріляв у людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".

Резонансна перестрілка в Мукачеві

У Мукачеві сталася стрілянина в кафе. Опісля до центральної районної лікарні потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями.

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У поліції повідомили, що пораненим чоловікам 27 та 28 років.

  • Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, він у реанімації.
  • Другий зазнав поранення в плече, під лопатку. Стан – середнього ступеня тяжкості.

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