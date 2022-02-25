У Ворзелі окупанти можуть зайти до населених пунктів

Людей закликали палити окупантів та брати до рук зброю

В Україні тривають потужні обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 25 лютого, у Ворзелі Київської області російські окупанти можуть оточити населені пункти та зайти до них.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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"Ворзель, Київська область. Можливий захід ворога до навколишніх населених пунктів. Пали окупанта! Всі до зброї! – написали у відомстві.

Що сталося 25 лютого

У Сумах тривають бої. За повідомленнями із соцмереж, бої точаться біля кадетського корпусу.

У Києві зранку оголосили повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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