У будівлі Київради потік дах (фото)

У сесійній залі Київської міської ради 11 лютого почала протікати стеля.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Київради Леонід Ємець.
"Стеля підтікає..." – коротко підписав депутат фото.
На фото видно, що вода стікає в будівельне відро.
Користувачі Мережі відразу ж почали жартувати з стосовно інциденту:
Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, у 2017 році на депутатів обвалився шматок стелі. Тоді повідомили, що ремонт даху будівлі Київради не проводився з 1986 року.
Раніше ми також писали, що киянин два десятка років зносив додому різний мотлох – старі речі, зламані телевізори, офісні крісла, обдерті дивани та гори макулатури. Мотлохом він захарастив квартиру до стелі.
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