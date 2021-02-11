У будівлі Київради потік дах (фото)

У сесійній залі Київської міської ради 11 лютого почала протікати стеля.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Київради Леонід Ємець.

"Стеля підтікає..." – коротко підписав депутат фото.

На фото видно, що вода стікає в будівельне відро.

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Користувачі Мережі відразу ж почали жартувати з стосовно інциденту:

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, у 2017 році на депутатів обвалився шматок стелі. Тоді повідомили, що ремонт даху будівлі Київради не проводився з 1986 року.

Раніше ми також писали, що киянин два десятка років зносив додому різний мотлох – старі речі, зламані телевізори, офісні крісла, обдерті дивани та гори макулатури. Мотлохом він захарастив квартиру до стелі.

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