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Весняна заметіль накрила Київську область (фото)

26 квітня, 09:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю – в Київській області під кінець квітня випав сніг

У Київську область повернулася зима. Так, в Миронівці сьогодні, 26 квітня, випав сніг.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Халік, опади не припиняються. Земля і дерева вкрилися чималим шаром снігу.

Фото: Олена Халік, "Сьогодні"

Фото: Олена Халік, "Сьогодні"

Фото: Олена Халік, "Сьогодні"
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Фото: Олена Халік, "Сьогодні"

Фото: Олена Халік, "Сьогодні"

Фото: Олена Халік, "Сьогодні"

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Також очевидці публікують відео снігу в Богуславі Київської області.

Відео: Telegram-канал/Х Київ

Крім того, за даними синоптиків, в Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі обіцяють невеликий дощ. Швидкість західного вітру складе 7-12 м/с. Температура складе близько 8-10 градусів тепла.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області випав сніг. Опади з'явилися вранці у місті Кодима в Подільському районі.

Також нагадаємо, в Україну знову йдуть заморозки, в в Карпатах може випасти мокрий сніг.

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сніг заметіль Київська область погода в Україні
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