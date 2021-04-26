Весняна заметіль накрила Київську область (фото)

У Київську область повернулася зима. Так, в Миронівці сьогодні, 26 квітня, випав сніг.
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Халік, опади не припиняються. Земля і дерева вкрилися чималим шаром снігу.
Фото: Олена Халік, "Сьогодні"
Фото: Олена Халік, "Сьогодні"
Фото: Олена Халік, "Сьогодні"
Також очевидці публікують відео снігу в Богуславі Київської області.
Крім того, за даними синоптиків, в Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі обіцяють невеликий дощ. Швидкість західного вітру складе 7-12 м/с. Температура складе близько 8-10 градусів тепла.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області випав сніг. Опади з'явилися вранці у місті Кодима в Подільському районі.
Також нагадаємо, в Україну знову йдуть заморозки, в в Карпатах може випасти мокрий сніг.
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