Вітряно та сніжно: погода в Україні 29 січня (карта)

Погода в Україні у суботу, 29 січня, буде похмурою та сніжною. Опади очікуються у деяких областях країни. Пориви вітру цього дня сягатимуть 7-12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні опади прогнозують у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях та у Криму.
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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.
У північних регіонах очікується коливання температури у межах -1 градусу до +2. На півдні – 1-5 градусів тепла.
У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а у Сімферополі йтиме дощ — 3-5 градусів тепла.
Як пережити перепади температури?
Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.