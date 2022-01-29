Відео дня. Десятки киян прийшли помилуватися зграєю лебедів у парку

До столичного парку "Наталка" на Оболоні прилетіла ціла зграя лебедів. Разом з іншими птахами вони облюбували водойму і тепер радують місцевих жителів. Подивитися на них прийшли десятки людей.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
У суботу, 29 січня, подивитися на птахів у парку прийшли багато киян. На відео видно, як на березі стоїть цілий натовп людей. Деякі фотографували зграю, інші ж намагалися нагодувати птахів.
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Зазначимо, що птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм взимку краще використовувати злегка відварені зернові. Наприклад, перлова крупа, ячмінь.
Варто пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крила ангела" (деформації крил).
Де ще можна погодувати птахів у Києві?
Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (ст. метро "Виставковий центр").
Качки ж уподобали більше місць:
- озеро Сонячне;
- озеро Тельбін;
- Фонтан-пам'ятник біля монумента "Батьківщина-мати";
- Озеро у Відрадному парку;
- Йорданське озеро на Оболоні;
- Китаївські ставки в парку "Феофанія";
- Парк Партизанської слави.
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