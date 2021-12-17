Відео дня. На київському озері помітили чорних лебедів

У Києві на озері Вирлиця люди помітили пару чорних лебедів.
Відео розмістив на своїй Facebook-сторінці Іван Кічера.
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Птахів помітили на озері вранці. Вони не боялися перехожих. Відео зібрало чимало коментарів. Люди дивуються, звідки на озері з'явилися чорні лебеді.
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Коментарі
"Красива пара. Шик. І качечки гостинні) Цікаво, чи відстали від зграї чи плановий відпочинок? Що ж на них чекає в мінус 18, які обіцяють наступного тижня?".
"Які красені! Таке полювання погладити цю довгу шию".
"Яка краса".
Лебеді можуть померти?
Сайт "Сьогодні" з'ясовував у експертів, чи варто допомагати птахам саме зараз.
Доглядач притулку для лебедів у Межигір'ї Сергій Григор'єв вважає, що поява чорних лебедів на озері у грудні – ненормальне явище.
"Цей птах зовсім з іншого клімату та регіону, але багато десятиліть він розлучається, як екзотичний і міститься в парках, зоопарках та маєтках багатих людей. Думаю, що лебедям вчасно не обрізали крила і вони відлетіли. Такі птахи повинні жити в більш щадних умовах. Вони виводяться у неволі і вже не вважаються дикими. Є великий ризик обмороження лап, якщо чорний лебідь у мороз буде на відкритій водоймі. Також їм необхідний корм", – розповідає нам наглядач притулку для лебедів у Межигір'ї Сергій Григор'єв.
Можливо, вони прилетіла до Києва з Європи, але наш експерт більш схильний до версії, що птахи відлетіли з якогось маєтку в столиці.
"Я вважаю, що їх треба відловити. Вони можуть не пережити сильні морози. Ми із задоволенням приймемо птахів у себе в притулку. У нас зараз понад 50 лебедів, з яких частина хворі та з травмами. Лебедів до нас привозять майже щодня з усієї Київської області. Ми їм дамо все необхідне", – каже Сергій Григор'єв.
Чоловік згоден розмістити у себе лебедів, якщо їх упіймають і привезуть у Межигір'я. Там їм дадуть кормом та поселять у тепле приміщення.
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