Відео дня. Під Верховною Радою протестують тисячі підприємців

У Києві 1 грудня на акцію протесту під Верховною Радою зібралися тисячі ФОПів. Одна з вимог – скасування обов'язкового застосування касових апаратів.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Люди принесли з собою прапори SaveФОП та плакати. Поруч встановили сцену, де виступали спікери та озвучували свої вимоги.
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Зокрема, підприємці вимагають ухвалення законопроєкту №5866 про відміну обов'язкового застосування касових апаратів і виступають проти збільшення податків на малий бізнес.
Серед учасників багато правоохоронців – вони стежать за громадським порядком.
Через проведення масових акцій поліція разом із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування. Поліція оточила весь урядовий квартал, у місцях проведення мітингів вибухотехніки перевіряли територію, щоб виявити небезпечні та підозрілі предмети.
У центрі міста повністю перекрили рух
- Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
- вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;
- вулиця Мала Житомирська – від Майдану до Володимирського проїзду;
- вулиця Софіївська – від Майдану до Володимирського проїзду;
- провулок Т. Шевченка;
- вулиця Бориса Грінченка;
- вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
- вулиця Круглоуніверситетська;
- вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;
- вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;
- вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;
- вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.