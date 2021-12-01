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Відео дня. Під Верховною Радою протестують тисячі підприємців

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 грудня, 11:13
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У столиці під будівлею ВР на мітинг вийшли тисячі підприємців – на місці посилили охорону
У столиці протестують ФОПи
У столиці протестують ФОПи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1 грудня на акцію протесту під Верховною Радою зібралися тисячі ФОПів. Одна з вимог – скасування обов'язкового застосування касових апаратів.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Люди принесли з собою прапори SaveФОП та плакати. Поруч встановили сцену, де виступали спікери та озвучували свої вимоги.

Зокрема, підприємці вимагають ухвалення законопроєкту №5866 про відміну обов'язкового застосування касових апаратів і виступають проти збільшення податків на малий бізнес.

Серед учасників багато правоохоронців – вони стежать за громадським порядком.

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Через проведення масових акцій поліція разом із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування. Поліція оточила весь урядовий квартал, у місцях проведення мітингів вибухотехніки перевіряли територію, щоб виявити небезпечні та підозрілі предмети.

У центрі міста повністю перекрили рух

  • Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
  • вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;
  • вулиця Мала Житомирська – від Майдану до Володимирського проїзду;
  • вулиця Софіївська – від Майдану до Володимирського проїзду;
  • провулок Т. Шевченка;
  • вулиця Бориса Грінченка;
  • вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
  • вулиця Круглоуніверситетська;
  • вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;
  • вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;
  • вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;
  • вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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