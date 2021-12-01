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Відео дня. Протестувальники ФОП запалили фаєри під Радою

Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 12:13
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Мітингувальники зробили це під трек "Океану Ельзи" – "Мила моя, вставай"
Протести ФОПів у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Протести ФОПів у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, весь центр Києва перекрито з самого ранку. Це пов'язано з протестами ФОПів, які під час мітингу запалили фаєри під знамениту пісню українського гурту "Океан Ельзи".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

У ролику можна побачити, що протестуючі ФОПи під трек "Океану Ельзи" – "Мила моя, вставай" запалили безліч фаєрів.

До цього мітингувальники розгорнули плакат з Героями Небесної Сотні. Наразі мітинг мирний.

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Мітингувальники розгорнули плакат з Героями Небесної Сотні. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Мітингувальники розгорнули плакат з Героями Небесної Сотні. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

У центрі Києва поліція посилила заходи безпеки

Через проведення масових акцій поліція разом із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування.

У місцях проведення протестів вибухотехніки перевірять територію, щоб виявити небезпечні та підозрілі предмети.

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Також на фільтраційних пунктах поліцейські проводитимуть превентивні заходи та виборчо перевірятимуть речі учасників акції, щоб ніхто не проніс до місць скупчення громадян предметів, які можуть зашкодити іншим.

У центрі міста повністю перекрили рух

  • Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі;
  • вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;
  • вулиця Мала Житомирська – від Майдану до Володимирського проїзду;
  • вулиця Софіївська – від Майдану до Володимирського проїзду;
  • провулок Т. Шевченка;
  • вулиця Бориса Грінченка;
  • вулиця Костельна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
  • вулиця Круглоуніверситетська;
  • вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;
  • вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;
  • вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;
  • вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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