Відео дня. Співробітники Київського зоопарку випустили пеліканів на озеро

Сьогодні, 1 квітня, випустили пеліканів до озер у столичному зоопарку.
Про це повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення в Facebook.
"Сьогодні відзначаємо аж дві події – Міжнародний день птахів і випуск пеліканчиків Київзоо до озер на центральному вході", – пишуть у повідомленні.
Відео події опублікували на сторінці зоопарку.
Раніше ми писали, що під Одесою з ресторану визволили пеліканів.
Нагадаємо, що в парку в Одеській області оселилося понад тисячу пеліканів.
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