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Відео дня. Співробітники Київського зоопарку випустили пеліканів на озеро

1 квітня, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні – Міжнародний день птахів

Сьогодні, 1 квітня, випустили пеліканів до озер у столичному зоопарку.

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Про це повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення в Facebook.

"Сьогодні відзначаємо аж дві події – Міжнародний день птахів і випуск пеліканчиків Київзоо до озер на центральному вході", – пишуть у повідомленні.

Відео події опублікували на сторінці зоопарку.

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Раніше ми писали, що під Одесою з ресторану визволили пеліканів.

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Нагадаємо, що в парку в Одеській області оселилося понад тисячу пеліканів.

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Київ відео озеро зоопарк пеликан

Джерело: Сьогодні

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