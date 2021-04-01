Відео дня. Співробітники Київського зоопарку випустили пеліканів на озеро

Сьогодні – Міжнародний день птахів

Сьогодні, 1 квітня, випустили пеліканів до озер у столичному зоопарку.

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Про це повідомляє Київський зоологічний парк загальнодержавного значення в Facebook.

"Сьогодні відзначаємо аж дві події – Міжнародний день птахів і випуск пеліканчиків Київзоо до озер на центральному вході", – пишуть у повідомленні.

Відео події опублікували на сторінці зоопарку.

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Раніше ми писали, що під Одесою з ресторану визволили пеліканів.

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Нагадаємо, що в парку в Одеській області оселилося понад тисячу пеліканів.

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