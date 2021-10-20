Відео дня. У Києві комунальники "борються" з травою, але її немає

Таке помітили по вулиці Героїв Дніпра. Ролик повеселив Мережу

У Києві комунальники "борються" з травою. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі показали кумедне відео, на якому комунальники Києва нібито косять траву. Насправді на кадрах видно, що рослинності немає.

Відповідний ролик опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".

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"Магічний ритуал?"

У розміщеному ролику можна побачити, як один з комунальних працівників у Києві по вулиці Героїв Дніпра, 42 ходить з косаркою, щоб прибрати траву. Але насправді її там немає.

"Магічний ритуал? Театр абсурду? Може хтось уже знайшов пояснення, що вони там косять?" – сміються в Мережі.

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Інші випадки з комунальниками

Раніше у Києві на вулиці Пушкінській комунальники намагаються зібрати розібрану плитку з намальованим на ній знаком "Зупинка заборонена".

Також у Броварському районі Київської області екологи виявили забруднення земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Експерти з'ясували, що причиною стали води з каналізаційно-очисних споруд підприємства Броварської міської ради "Броваритепловодоенергія".

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Крім того, у Львівській області працівник комунальної служби придумав незвичайний спосіб прибирання снігу на вулицях. Він запряг коня в сани і таким чином робив доріжки.

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