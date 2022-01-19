Відео дня. У Києві на Водохреще лід ламають лопатою

Як нам стало відомо, лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало

На Гідропарку зібралося багато жителів Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у середу, 19 січня, на водоймах столиці мешканці міста розпочали відзначати Водохреще.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Станом на ранок 19 січня на Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться й танцюють, щоб зігрітися.

У Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.

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У Києві відзначають Водохреще. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Які правила слід пам'ятати

Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.

Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.

Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.

Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.

Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

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