Відео дня. У Києві на Водохреще лід ламають лопатою

У Києві у середу, 19 січня, на водоймах столиці мешканці міста розпочали відзначати Водохреще.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Станом на ранок 19 січня на Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться й танцюють, щоб зігрітися.
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У Києві відзначають Водохреще. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Які правила слід пам'ятати
- Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
- Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
- Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
- Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
- Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.
Раніше ми писали:
- Як безпечно зануритися в ополонку на Водохреще показують рятувальники (відео).
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