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Відео дня. У Києві на Водохреще лід ламають лопатою

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 09:35
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Як нам стало відомо, лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало
На Гідропарку зібралося багато жителів Києва
На Гідропарку зібралося багато жителів Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у середу, 19 січня, на водоймах столиці мешканці міста розпочали відзначати Водохреще.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Станом на ранок 19 січня на Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться й танцюють, щоб зігрітися.

У Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.

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У Києві відзначають Водохреще. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Які правила слід пам'ятати

  • Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
  • Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
  • Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
  • Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
  • Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

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