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Відео дня. У Києві на Софійській площі влаштували світлове шоу

11 червня 2021 23:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Монументальну світлову проекцію створили з використанням 3D-технологій

У Києві на Софійській площі почалося масштабне світлове шоу в рамках фестивалю "Французька весна".

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Як повідомляють організатори в Facebook, на відкритому повітрі проводиться вулична вистава "Я – мрія ..".

"Монументальна світлова проекція, побудована з використанням 3D-технологій. Вітрина новітніх французьких досягнень в технічній сфері, спектакль був створений компанією" Spectaculaires, Les Allumeurs d’images(м. Ренн)", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця проекція буде представлена в п'ятницю і суботу, 11 і 12 червня.

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"У 2021 році Французький інститут в Україні вирішив подарувати українській публіці музичний супровід цієї вистави в її оновленому вигляді, запропонувавши легендарній українській групі "ДахаБраха" написати для неї музику, яку група виконає наживо" , – відзначили організатори.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено до 10 липня.

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