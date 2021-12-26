Відео дня. У Києві створили новорічну автоялинку із 300 машин

У Києві водії вирішили створити зі своїх машин новорічну ялинку. У заході використали понад 300 автомобілів.
Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Типовий Київ".
Яскрава ялинка з машин
На відео можна побачити, як понад 300 автомобілів вишикувалися у формі новорічної ялинки, увімкнули фари та аварійні сигнали.
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"Під час перформансу повністю занурені у новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання та співали новорічні пісні", – кажуть очевидці.
По країні просуваються автоялинки
В Україні тривають флешмоби з побудови новорічної ялинки з машин. Конкуренцію харківській автоялинці, яку поки визнають найбільшою в країні, намагалися скласти в Києві та Дніпрі.
У Києва ялинка вийшла як жива, що відображено у яскравому відео.
При побудові столичної ялинки в чергу в районі окружної дороги вишикувалися сотні автомобілів.
У Києві також відзначилися мініатюрною автоялинкою з автомобілів Smart.
Намагався не відставати від модного флешмобу і Дніпро, там в акції взяли участь близько двохсот машин.