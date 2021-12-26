Відео дня. У Києві створили новорічну автоялинку із 300 машин

Автолюбителі загадували бажання і співали новорічні пісні

У Києві влаштували незвичайний перформанс. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві водії вирішили створити зі своїх машин новорічну ялинку. У заході використали понад 300 автомобілів.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Типовий Київ".

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Яскрава ялинка з машин

На відео можна побачити, як понад 300 автомобілів вишикувалися у формі новорічної ялинки, увімкнули фари та аварійні сигнали.

"Під час перформансу повністю занурені у новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання та співали новорічні пісні", – кажуть очевидці.

По країні просуваються автоялинки

В Україні тривають флешмоби з побудови новорічної ялинки з машин. Конкуренцію харківській автоялинці, яку поки визнають найбільшою в країні, намагалися скласти в Києві та Дніпрі.

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У Києва ялинка вийшла як жива, що відображено у яскравому відео.

При побудові столичної ялинки в чергу в районі окружної дороги вишикувалися сотні автомобілів.