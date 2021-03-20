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"Вірус вигадали політики": по Києву їздить автомобіль COVID-дисидентів (відео)

20 березня, 14:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З динаміків жінка розповідає, хто "придумав" коронавірус

У Києві помітили автомобіль чорного кольору, схожий на катафалк, з динаміків якого жіночий голос закликає не вірити в коронавірус.

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Відповідне відео було опубліковане у соцмережах. COVID-дисиденти розповідають, що вірус придумали політики для того, щоб люди менше контактували між собою і були менш згуртовані.

Вони одяглися у тюремні роби, захисні костюми зі страшними масками і халати Ку-клукс-клану. Як повідомляє "Perepichka News", учасники виступають також і проти вакцинації.

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"Вірус вигадали політики": по Києву їздить автомобіль COVID-дисидентів (відео)

А в Харкові водять антиковідний хоровод. Ці люди проти масок і медичних експериментів.

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Раніше новини "Сьогодні" публікували інтерв'ю з Йосипом Зісельсом, який прорахував пандемію. Він розповів, чому статистика бреше і навіщо потрібен локдаун.

Також нагадаємо, в листопаді 2020 у Лейпцигу відбулися сутички між поліцією і COVID-дисидентами. Тоді на головну вулицю міста вийшли 16 000 противників коронавірусних обмежень.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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Київ карантин дисиденти коронавірус COVID-19
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