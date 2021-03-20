"Вірус вигадали політики": по Києву їздить автомобіль COVID-дисидентів (відео)

У Києві помітили автомобіль чорного кольору, схожий на катафалк, з динаміків якого жіночий голос закликає не вірити в коронавірус.
Відповідне відео було опубліковане у соцмережах. COVID-дисиденти розповідають, що вірус придумали політики для того, щоб люди менше контактували між собою і були менш згуртовані.
Вони одяглися у тюремні роби, захисні костюми зі страшними масками і халати Ку-клукс-клану. Як повідомляє "Perepichka News", учасники виступають також і проти вакцинації.
А в Харкові водять антиковідний хоровод. Ці люди проти масок і медичних експериментів.
Раніше новини "Сьогодні" публікували інтерв'ю з Йосипом Зісельсом, який прорахував пандемію. Він розповів, чому статистика бреше і навіщо потрібен локдаун.
Також нагадаємо, в листопаді 2020 у Лейпцигу відбулися сутички між поліцією і COVID-дисидентами. Тоді на головну вулицю міста вийшли 16 000 противників коронавірусних обмежень.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк