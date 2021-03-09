Віталій Кличко відкрив пам'ятник Шевченку в центрі Флоренції (фото)

Сьогодні у Флоренції відкрили пам'ятник видатному українському поетові Тарасу Шевченку.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі, за те, що ми нарешті, втілили цей проєкт, над яким разом працювали кілька років. І тепер туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури", – написав Кличко.

Монумент встановлений в центрі міста, в знаковому місці – неподалік кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

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Автор цього пам'ятника – відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам'ятник, виготовлений на кошти українських меценатів, є подарунком Флоренції від Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 207-ої річниці з дня народження видатного українського поета і художника.

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