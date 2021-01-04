Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаун

Заборона продажу в магазинах значної частини товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок з 8-го по 24 січня, коли на всій території України запроваджується локдаун, не має нічого спільного з протиепідемічними заходами. Однак з цієї ситуації можна знайти вихід.

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Про це глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів в коментарі сайту "Сьогодні".

Він підтвердив, що з 8 січня доступними будуть лише товари і послуги першої необхідності – продукти, лікарські засоби і вироби медичного призначення, засоби гігієни та зв'язку, а також корми для тварин, ветеринарні препарати, насіння, засоби захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

Однак після Різдва навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, електролампочки, батарейки, дитячі товари для навчання. Чим вони, а також інструменти і дитячі товари, не догодили авторам документа – геть незрозуміло.

Глава Держпродспоживслужби Києва каже:

"Одягу, преси, лампочок, батарейок, дитячих товарів для навчання в переліку дозволених дійсно, немає. Таке рішення прийнято на думку якихось експертів... Хотілося б подивитися у вічі цим експертам, які припускають, що завдяки цим товарам буде менше людей в магазинах. Це повністю суперечить усім речам, котрі якось пов'язані з епідеміологією".

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Олег Рубан додає, що поки неясно, чи будуть кияни змітати товар з полиць в магазинах до 8 січня.

"Чи буде ажіотаж – невідомо. Але правильно було б це все виправити. Мають бути місця, де люди, дотримуючись безпечної дистанції, могли б купувати життєво важливі продукти і товари", – додає глава Держпродспоживслужби Києва.

Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть змушені закривати окремі секції або забороняти продаж таких товарів безпосередньо під час розрахунку на касі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще українці не зможуть купити під час локдауну, окрім лампочок, сірників і газет. В Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Також повідомлялося, що медіабізнес, журналісти і видавці просять дозволити продаж преси під час локдауну.

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