Водій Кличка заплатив штраф за неправильне паркування. Мер показав чек

Віталій Кличко прокоментував інформацію про те, що його водій порушив ПДР, коли підвозив його на пресконференцію

Водій Кличка виплатив штраф за порушення ПДР / Фото: Колаж: Сьогодні

Водій мера Києва Віталія Кличка, який 13 січня порушив правила дорожнього руху, вже сплатив штраф.

Про це голова столиці написав у своєму Telegram-каналі.

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"Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!", – заявив Кличко.

Чек про сплату штрафу. Скріншот

Як водій порушив правила?

Машина мера столиці зупинилася надто близько з пішохідним переходом. За правилами, відстань між авто та "зеброю" має бути не менше 10 метрів.

Фото: PavlovskyNews

Машину помітили під агенцією "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де градоначальник брав участь у пресконференції.

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Де не можна паркуватись?

У Мін'юсті заявили, що є цілий перелік місць, де заборонено паркуватися автомобілям. Зокрема, вказується, що не слід паркувати авто ближче, ніж: