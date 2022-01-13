Водій Кличка заплатив штраф за неправильне паркування. Мер показав чек

Водій мера Києва Віталія Кличка, який 13 січня порушив правила дорожнього руху, вже сплатив штраф.
Про це голова столиці написав у своєму Telegram-каналі.
"Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!", – заявив Кличко.
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Як водій порушив правила?
Машина мера столиці зупинилася надто близько з пішохідним переходом. За правилами, відстань між авто та "зеброю" має бути не менше 10 метрів.
Машину помітили під агенцією "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де градоначальник брав участь у пресконференції.
Де не можна паркуватись?
У Мін'юсті заявили, що є цілий перелік місць, де заборонено паркуватися автомобілям. Зокрема, вказується, що не слід паркувати авто ближче, ніж:
- 5 метрів до сміттєвих контейнерів;
- 10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця виконання дорожніх робіт;
- 30 метрів до зупинки громадського транспорту;
- 50 м до залізничного переїзду.