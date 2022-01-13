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Водій Кличка заплатив штраф за неправильне паркування. Мер показав чек

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 16:00
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Віталій Кличко прокоментував інформацію про те, що його водій порушив ПДР, коли підвозив його на пресконференцію
Водій Кличка виплатив штраф за порушення ПДР
Водій Кличка виплатив штраф за порушення ПДР / Фото: Колаж: Сьогодні

Водій мера Києва Віталія Кличка, який 13 січня порушив правила дорожнього руху, вже сплатив штраф.

Про це голова столиці написав у своєму Telegram-каналі.

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"Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!", – заявив Кличко.

Чек про сплату штрафу. Скріншот

Як водій порушив правила?

Машина мера столиці зупинилася надто близько з пішохідним переходом. За правилами, відстань між авто та "зеброю" має бути не менше 10 метрів.

Фото: PavlovskyNews

Машину помітили під агенцією "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де градоначальник брав участь у пресконференції.

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Де не можна паркуватись?

У Мін'юсті заявили, що є цілий перелік місць, де заборонено паркуватися автомобілям. Зокрема, вказується, що не слід паркувати авто ближче, ніж:

  • 5 метрів до сміттєвих контейнерів;
  • 10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця виконання дорожніх робіт;
  • 30 метрів до зупинки громадського транспорту;
  • 50 м до залізничного переїзду.

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