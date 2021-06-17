Водій об'їжджав ремонт дороги: у Києві маршрутка промчала по скверу (відео)

Водій об'їхав по зеленій зоні затор та продовжив свій рух по дорозі, але вже у протилежному напрямку

На Кільцевій дорозі маршрутка проїхалась по скверу / Фото: колаж "Сегодня"

У четвер, 17 червня, у Києві на Окружній дорозі водій маршрутки нахабно зрізав шлях по скверу. Інцидент стався неподалік від станції метро "Теремки".

Реклама

Про це повідомляє прес-служба поліції.

У Києві водій маршрутки №718 обʼїхав затор по зеленій галявині, де дивом не пошкодив дерева, які посадили комунальники. Мікроавтобус перетнув сквер та виїхав на дорогу, де продовжив рух у протилежному напрямку.

"Патрульні з відділу безпеки дорожнього руху розшукали водія на кінцевій зупинці. Свої дії чоловік пояснив тим, що таким чином вирішив об'їхати місце проведення ремонтних робіт на Кільцевій дорозі. За рух поза межами проїжджої частини інспектори склали на водія постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП", – повідомили правоохоронці.

Реклама

Вони повідомили про інцидент перевізнику.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій маршрутки пив пиво під час роботи. Очевидці зняли відео, як чоловік вживав алкоголь прямо в салоні громадського транспорту.