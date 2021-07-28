"Київводоканал" пропонує пити воду з-під крана. Чи безпечно це – розповів еколог

В "Київводоканалі" заявили, що вода з-під крана безпечна: вона проходить всі стадії обробки та знезараження. / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Киян здивувала заява "Київводоканалу". На підприємстві стверджують, що воду, яку вони подають в будинки киян, корисніше пити, ніж дорогу бутильовану. На своїй сторінці в соціальних мережах "Київводоканал" опублікував ТОП-3 причин.

А іржаві труби?

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Екологи ставлять під сумніви, що вода в квартири киян доставляється якісно і безпечно, а також відповідає всім стандартам і гостами.

"Я думаю, це неправда. Поясню чому. Якщо навіть вода, яка подається "Київводоканалом" з водозабірних станцій, а їх в місті дві – Дніпровська та Деснянська, відповідає гостами і нормам, то не факт, що вона в такій же якості приходить в квартири городян. У кранах ми отримуємо вже зовсім іншу воду. Міська водопровідна мережа – дуже стара, побудована переважно в радянські часи. Це метал, який окислюється, особливо якщо в трубі немає води після прориву. Йдуть процеси корозії, старіння, іржі. Все це потрапляє в воду. І у мене великі сумніви, що споживачі на виході отримують ту воду, яку подають з водозабірних станцій столиці. Немає ніякої гарантії, що вода в крані буде відповідати зазначеним показниками якості. Хіба що вибірково. Мені здається, що цей аргумент дуже сильно притягнутий за вуха", – розповідає сайту "Сьогодні" еколог Олександр Соколенко.

Аргумент, що бутильована вода або та, що продається на розлив гірше, ніж водопровідна – теж викликає сумніви в експерта.

"Звичайно, будь-яка продукція буває не завжди якісною. Але стверджувати огульно, що все інше – погано, а наше добре, це як мінімум не серйозно і не є аргументом", – говорить еколог.

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Мініралка з-під крана?

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І остання причина. У "Київводоканалі" стверджують, що вода, яку вони подають централізовано в будинки киян, має природний склад мінералів, який необхідний для організму людини. А ось бутильована вода не має таких якостей.

"Це просто, перепрошую, дурість і не правда. Вода, яка продається в торговельній мережі, має той же склад мінералізації, як і вода, що подається по трубах, або ж має ще більший склад мінералів. Наприклад, коли ми вживаємо столову лікувальну воду. Ми відчуємо, що там більше солі, і мінеральний склад її набагато багатше, ніж у води з-під крана. Пити багато такої води, до речі, не рекомендується. А дистильована вода – просто противна на смак, і тому вона не продається", – каже Олександр Соколенко.

Хлорка – це добре?

Ставить еколог під сумнів і аргумент, що 60% киян отримують оброблену хлором воду. Мовляв, хорошого в цьому мало.

"Хлор – шкідливий для здоров'я людини. І я б не ставив це в плюси. А ось щодо вартості, то так – бутильована вода коштує трохи дорожче, але якщо купувати розливну воду, то вона зовсім не дорога. Я особисто бачив ціну за 1 гривню – літр. Це не така вже й висока ціна за очищену воду, яку продають в пунктах розливу", – резюмує Соколенко.

Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.

Також нагадаємо, як передати показання за воду, якщо на сайті "Київводоканалу" збій.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: