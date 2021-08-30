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Сморід і зелень. На Осокорках зелені водорості окупували частину Дніпра (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
30 серпня, 20:44
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При будівництві парку і водного містечка, будматеріали і відходи просто скидали в воду
Біля водойми немає ніяких неприємних запахів, але багато зелених водоростей / Фото: колаж "Сьогодні"
Біля водойми немає ніяких неприємних запахів, але багато зелених водоростей / Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни знову обговорюють тему позеленівшого Дніпра. Користувачі соціальних мереж пишуть про страшний сморід в затоці Берковщина на столичних Осокорках.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

За словами місцевих жителів, при будівництві парку і водного містечка, будматеріали і відходи просто скидали в воду. Тепер від водойми стоїть сильний запах, який чутно навіть через закрите вікно в радіусі 1 кілометра.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" перевірив цю інформацію. Біля водойми немає ніяких неприємних запахів. А ось зелені водорості щільно окупували затоку Дніпра на столичних Осокорках.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У зеленій рідині вся берегова зона біля нової набережної, яку нещодавно відкрили для прогулянок поруч з ТРЦ "River Mall".
Мікроскопічні водорості плавають біля всього берега. Але це не заважає молоді робити селфі на дерев'яному містку. Тут же ловлять рибу рибалки, а в воді разом із зеленою рідиною плавають качки.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

До речі, найбільше зеленої рідини в недобудованій частині набережної, там великі зарості лілій і водяного горіха. Ця ділянка поки закрита для прогулянок.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Чим небезпечна зелена жижа?

За словами еколога Олександра Соколенко, водорості небезпечні насамперед для рибного запасу річки.

"На території Київського водосховища критично низько падає рівень кисню у воді. Ці рослини забирають світло. Плюс ця маса гниє і виділяє вуглекислий газ. Від цього якість води суттєво погіршується і починається масовий мор риби. Те ж відбувається в Дніпрі, куди потрапляють водорості", – пояснює Олександр Соколенко.

  • Водорості можуть викликати сезонний мор риби в Дніпрі;
  • Вони токсичні для людини і тварин;
  • Тому, якщо ваша собака викупалася в такій воді, її слід помити;
  • При купанні в Дніпрі не ковтайте воду;
  • Разом з нею в організм потраплять водорості, а при великій кількості вони можуть привести до істотного погіршення здоров'я: розладу кишечника і отруєння.

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