З України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя"

Йому заборонили в'їжджати в Україну протягом трьох років

"Зюзю", 39-річного "злодія в законі", видворили за межі України і заборонили в'їжджати у країну протягом трьох років.

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Про це повідомив сайт Національної поліції.

За даними оперативників, на днях до Києва прибув "авторитет", аби зустрітися із представниками кримінального середовища та перерозподілити грошові "потоки", отриманих унаслідок майнових злочинів.

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Крім того, поліцейські з'ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску. Оперативники встановили його місцеперебування.

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Правоохоронці затримали "Зюзю" й доправили в Державну міграційну службу України.

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22 січня цього громадянина вигнали за межі країни.

Раніше з України видворили "злодія в законі" Каху Тбіліського (справжнє ім'я – Кахабер Орагвелідзе), якого оперативники затримали в Чернівецькій області.

Нагадаємо, протягом 23 років заборонили в'їжджати в Україну "злодію в законі" Тенгізові Чараю, відомому у кримінальному світі як "Тенґо Гальський" і "Тенґо Пітерський".

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