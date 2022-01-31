Війна за держдачі у Кончі-Заспі. Ми дізналися, чи чиновників виселили і хто там живе замість них (відео)

Володимир Зеленський раніше заявляв, що потрібно виселити з держдач чиновників та віддати будівлі дітям-сиротам – ми з'ясували, що з цього вийшло

"Конча-Заспа", "Пуща-Водиця" – заповідні місця під Києвом, де ще за радянських часів будували держдачі. Жити у таких комплексах могли обрані чиновники. Тепер такий підхід хочуть змінити: елітні місця мають звільнити для розміщення дітей.

Журналісти "Сегодня" перевірили, чи щось змінилося за високими парканами.

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Як розпоряджаються держдачами?

До 2014 року на території будинку відпочинку в Кончі-Заспі могли проживати лише обрані – президенти, високопосадовці або окремі нардепи. З 2014 року цей список розширили. тут міг оселитися кожен охочий, але за орендну плату.

Цьогорічний президент України Володимир Зеленський заявив, що тоді за рахунок держави там почали селитися все поспіль, а мають жити діти.

Екскурсія "палацом"

Журналістам "Сегодня" вдалося потрапити за чотириметровий паркан – запрошення отримали від Олександра Мороза.

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Поки що шукали будинок колишнього голови Верховної Ради, розглядали, що тут є. За великим зеленим парканом, кажуть, мешкає колишній президент Леонід Кучма. Поруч для мешканців Конча-Заспи є навіть дитячий садок.

По-домашньому одягнений Олександр Мороз чекав нас на ганку своєї дачі. Її надали спікеру ВР довічне користування безкоштовно. Політик проводить екскурсію по будинку, який жартома називає палацом. У коридорі стоять спінінги.

"Я люблю риболовлю лише на хижака. Цього року вдалося зловити понад сотню щук. Відразу на базар, то живемо", – сказав він.

Мороз знову жартує, ніби завдяки спійманій рибі оплачує дачу.

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Чи справді всіх виселили?

Сусідам, каже Мороз, було не до сміху. Вони майже першими потрапили під примусово-добровільне виселення. Прізвища не називає.

"Вони поїхали, бо, виявляється, їм поставили тариф майже 250 тисяч гривень на місяць за будинок. А потім ще нарахували якийсь збір чи пеню мільйон. Це рік тому почали підвищувати", – наголосив Мороз.

Виселився і Валентин Ландик.

"Він був і директором „Норда", і його господарем. І, каже, у мене коштує більше 2000 на місяць платити за це приміщення. Я, каже, тут сад посадив, якби я знав, що будуть такі умови, то я щось собі зробив би", – додав Олександр Мороз.

Відповідно до відповіді на запит "Сегодня", за 2021 рік розірвали договори з такими користувачами: Піскун, Бурба, Матвієнко, Ландик, Лавринович, Семиноженко. Загалом близько 40 прізвищ.

Підстави для розірвання договорів: закінчення терміну дії, порушення умов користування та за згодою сторін. За згодою сторін – це з тими, кому оренду підняли до 250 тис. грн. на місяць.

Залишити державну дачу довелося і ексгенпрокурору Святославу Піскуну. Він свого часу отримав дачу за розпорядженням Леоніда Кучми.

"Сказали, це команда згори – терміново вас виселити. Я говорю – чия команда? Ну, ви повинні розуміти, чия. Принесли розпорядження, що я не сплатив за місяць орендну плату. Потрібно сказати, що вони підняли орендну плату у 100 разів", – сказав Піскун.

На відміну від Раїси Богатирьової або Володимира Семиноженка, які також жили в Кончі-Заспі, Піскун позиватися не став.

"Вони мені сказали, що у моєму домі житимуть діти-сироти. Ну, якщо діти-сироти, я не судитимуся. Можливо, це буде перше гарне, що я комусь зробив. Поганого я зробив багато, ось зараз буде добре, якщо у моєму будинку, теплому, хорошому, відремонтованому, житимуть сироти", – додав він.

Як держава заробляла на держдачах?

Сергій Березенко керував Державним управлінням справ у 14-15-х роках. Пояснює: дозволили селитися всім охочим через брак коштів у держбюджеті. Після цього почали не вкладати у держдачі, а заробляти на них.

"Ми пустили на проживання на цих теренах понад 160 сімей. І це менеджери середньої ланки. Це люди, які мають більш-менш середній достаток. Ми змогли у 2015 році отримати 25 мільйонів доходів. І у 2016 році 30 мільйонів гривень", – сказав Березенко.

Чому держдачам дозволили так довго жити?

Влада ще тоді зіткнулася з проблемою так званих мешканців. Це колишні чиновники, які уклали інвест-угоду з державою на покращення дачі.

Справа в тому, що дачі залишаються у держвласності, але була спеціальна схема, як вважали, скільки людей може жити у певному будинку. Влада здивувалася, коли отримала договори, за якими деякі мали право жити там 45, 50, а хтось і по 60 років.

Піскун каже, що за таким договором держава йому винна понад 3 млн грн. У нього договір був на 49 років, бо у будинку зробили ремонт.

"І все було у правовому полі. І це ж не я один. Таких 200 людей", – додав він.

Екс-генпрокурор переконаний, що його виселили через політичні мотиви. Нібито нинішній президент не хоче його зустріти десь під час прогулянки.

"Там Кучма колись гуляє, я ж такий, що можу підійти і сказати: Леоніде Даниловичу, привіт, давайте поговоримо, є тема. Також я з Ющенком говорив", – додав Березенко.

Хто живе замість чиновників?

Виселити виселили, але святе місце порожнім не буває. Журналісти "Сегодня" звернулися до будинку відпочинку Конча-Заспи із запитом. У п'ятницю повідомили, що юристи вже направили відповідь на підпис, але ми її досі не отримали.

"Мені кажуть, що там заселяють хлопців, які мають відношення до Офісу президента, але я не буду плітки збирати. В принципі, прізвища мені відомі", – додав Піскун.

Не дозволили нам зняти репортаж і про дітей, яких нібито оселили в одному пансіонаті. Піскун не відкидає, що після судів колишні жителі держдач ще повернуться.