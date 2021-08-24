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Повітряний парад в Києві: в День Незалежності над Хрещатиком пролетіли десятки літаків (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 серпня, 12:33
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Україна сьогодні відзначає 30-річчя Незалежності парадом – військові пройдуть центром столиці, а також в ході бере участь техніка і авіація
Військові літаки в небі. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові літаки в небі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня проходить святковий парад. Сьогодні 52 українських літаків та гелікоптерів злетіли в небо над столицею.

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Авіатранспорт з 11 ранку кружляє в небесному просторі.

Один з вертольотів розгорнув прапор України прямо в небі.

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Також найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" взяв участь у військовому параді.

Літак на параді. Фото: "Сьогодні"
Літак на параді. Фото: "Сьогодні"

"Мрія" пролетить над Хрещатиком і буде замикати повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних судів: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29 , Іл -76 і цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Вигляд знизу. Фото: "Сьогодні"
Вигляд знизу. Фото: "Сьогодні"

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

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А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

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У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпу пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.

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