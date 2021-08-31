Біля метро "Арсенальна" запрацює новий незвичайний фонтан

У середу в Києві відкриють новий світломузичний фонтан. Для гостей свята виступить піаніст-віртуоз, також відбудеться перше музично-світлове шоу

У новому фонтані буде використано 56 світильників / Фото: Сьогодні

У Києві в середу, 1 вересня, відкриють новий світломузичний фонтан – його встановили за станцією метро "Арсенальна" на території A-Station. Фонтан обладнаний інтелектуальною системою динамічних форсунок, що реагують на світло і музику, він стане фінальним акордом у проєкті реновації Арсенальної площі, який тривав майже рік.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Світломузичний фонтан – це подарунок Києву від девелоперської компанії A Development, яка реставрувала корпуси заводу "Арсенал", будівлю військової комендатури і Нікольські ворота, а також провела редевелопмент території навколо цих історичних споруд. Завдяки масштабному проєкту, місцевість, роками закрита огорожею від очей киян, перетворилася на привітний суспільний простір.

Фонтан відкриє мер Києва Віталій Кличко, натиснувши спеціальну кнопку. Для гостей свята виступить піаніст-віртуоз Євген Хмара. А о 20:00 відбудеться перше музично-світлове шоу фонтану, спеціально розроблене на тему твору "Palladio" композитора Карла Дженкінса.

Кияни також зможуть подивитися мультимедійне 3D-шоу на фасаді відновлених Нікольських воріт. Його показуватимуть кілька разів протягом вечора, щоб побачили всі бажаючі.

Що відомо про новий фонтан

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• На піку своєї роботи споживатиме 10,5 кВт/год електроенергії, що дуже мало за світовими мірками. У фонтані вся вода буде дренувати через щілини між гранітними плитами і в ньому не буде грат, щоб не псувати загальну концепцію площі.

• У фонтані буде використано 56 фонтанних насосів і 56 світильників. Світильники будуть накладні та пласкі. Вони витримують навантаження у 1,5 тонни.

• До роботи фонтану можна підключитися віддалено і перевірити стан кожного вузла. За необхідності змінити таймер і режим його роботи

• Вода у фонтані буде чиститися автоматично, і в неї додаватиметься потрібна кількість хімічних реагентів. Для повної дезінфекції у фонтані передбачена додаткова ультрафіолетова стерилізація, щоб убити решту грибків і мікробів.

• У фонтані буде використано найвисокотехнологічніше обладнання та нові програмовані форсунки, які створюють 5 водних образів!

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах вибухнув скандал через неробочий фонтан в Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко.

Ми також писали, що на Контрактовій площі фонтан довелося відключити через те, що невідомі налили туди мийного засобу й утворилося багато піни.