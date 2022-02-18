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Вперше за 18 років! В Києві почнуть капітальний ремонт Хрещатика

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 лютого, 12:08
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Перший етап ремонту планують завершити у травні, а повністю закінчити всі роботи хочуть вже восени
У Києві починають ремонт Хрещатика.
У Києві починають ремонт Хрещатика. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві в середині березня розпочнуть капітальний ремонт на вулиці Хрещатик. Оновлення головної вулиці столиці відбудеться вперше за 18 років.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Роботи виконуватимуть на Хрещатику виконуватимуть цілодобово. Перший етап мають закінчити наприкінці травня. Повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатику планують восени.

Що відремонтують

В рамках ремонту планують зробити наступне:

  • замінять асфальтове покриття проїжджої частини,
  • замінять покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення),
  • облаштують велодоріжки,
  • відремонтують систему зливової каналізації.

Окрім того, вулиця отримає більше озеленення. Так, на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева. Виконають капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. Передбачено й облаштування наземних пішохідних переходів.

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Чи буде перекриття вулиці

Обмежень на всій протяжності Хрещатика (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується.

Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська.

Схеми об’їзду будуть опубліковані згодом.

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