Вперше за 18 років! В Києві почнуть капітальний ремонт Хрещатика

В Києві в середині березня розпочнуть капітальний ремонт на вулиці Хрещатик. Оновлення головної вулиці столиці відбудеться вперше за 18 років.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Роботи виконуватимуть на Хрещатику виконуватимуть цілодобово. Перший етап мають закінчити наприкінці травня. Повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатику планують восени.
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Що відремонтують
В рамках ремонту планують зробити наступне:
- замінять асфальтове покриття проїжджої частини,
- замінять покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення),
- облаштують велодоріжки,
- відремонтують систему зливової каналізації.
Окрім того, вулиця отримає більше озеленення. Так, на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева. Виконають капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. Передбачено й облаштування наземних пішохідних переходів.
Чи буде перекриття вулиці
Обмежень на всій протяжності Хрещатика (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується.
Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська.
Схеми об’їзду будуть опубліковані згодом.
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