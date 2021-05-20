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Лікар-садист з Києва протягом чотирьох років калічив жінок – підозрюють у вбивстві (відео)

20 травня, 12:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Волков може бути причетним до вбивства 35-річної киянки у 2016 році – триває слідство, правоохоронці з'ясовує всі обставини

У Києві поліція повідомила про підозру у вбивстві 46-річному лікарю-садисту Олексію Волкову, який жорстоко знущався над жінками.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

"19 травня працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили громадянину Волкову про підозру у скоєнні умисного вбивства у Солом’янському районі міста Києва 13 квітня 2016 року", - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За даними слідства, 22 вересня 2020 року Волков приїхав до дачного будинку у селі Нижня Дубечня разом із молодою жінкою. Під час сварки чоловік почав наносити дівчині удари по голові та тілу. Потерпілу у важкому стані та з чисельними переломами доставили до лікарні. А Волкова затримали та повідомили йому про підозру у замаху на вбивство. Він досі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

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Пізніше, правоохоронці встановили, що зловмисник починаючи з 2012 року зустрічався та жорстоко знущався над жінками.

Крім того, поліція встановила, що Волков може бути причетним до вбивства 35-річної киянки у 2016 році у Солом‘янському районі столиці.

Правоохоронці повідомили Волкову про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що у Гайсинському районі Вінницької області під час поминок людини, яка померла кілька років тому, мати вбила сина в присутності знайомих. Тепер їй загрожує до 15 років в'язниці.

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