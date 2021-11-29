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"Навряд це помилка". У Києві продають м'ячі із символікою РФ (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 листопада, 13:10
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Магазин, у якому знайшли ці м'ячі, спеціалізується на продажу дитячих товарів
У столиці продають м'ячі з написом "Russia"
У столиці продають м'ячі з написом "Russia" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві продають футбольні м'ячі, на яких зображена державна символіка Російської Федерації. На них написано "Russia" та зображено триколор.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у Telegram.

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М'ячі зауважив активіст у дитячому магазині на вул. Шухевича, 32.

"Продають футбольні м‘ячі із символікою країни-окупанта РФ. Навряд це помилка при закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину", – написав Стерненко.

/ Фото: Telegram

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Магазин знаходиться на вулиці Шухевича. Фото: Сергій Стерненко
Магазин знаходиться на вулиці Шухевича. Фото: Сергій Стерненко / Фото: Telegram

Путін та Лукашенко готують єдину символіку

Росія та Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки що немає.

"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо символ, який необхідний. Багато спільних документів супроводжуватиме якщо не герб, то союзний символ", – сказав Держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев в інтерв'ю.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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