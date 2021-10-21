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"Все спілкуються російською". IT-компанія відмовила в роботі чоловіку через українську мову

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 жовтня, 10:45
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Українська компанія потрапила в мовний скандал – не прийняла на співбесіду україномовного IT-шника
Чоловікові відмовили в роботі через українську мову
Чоловікові відмовили в роботі через українську мову / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві IT-компанія не прийняла на співбесіду програміста через те, що він говорить українською мовою. У компанії заявили, що у них всі спілкуються російською і це буде проблемою.

Про це розповів сам IT-шник Антон Капелюшний у Facebook.

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Він опублікував листування з представником компанії TechExpace, де вони вибирали час для зустрічі.

Листування з представником компанії. Скріншот

У якийсь момент працівниця компанії запитала у Антона, як у нього справи з російською мовою. Після чого трапилася така розмова:

  • Можу грамотно писати, включаючи орфографію, і говорити. Але надаю перевагу українській і англійській.
  • Просто у нас в компанії всі спілкуються російською мовою і дають перевагу саме російській. Чи не буде для вас це проблемою?
  • Ну, я прекрасно розумію російську.

На наступний день програміст прийшов на співбесіду, але його не прийняли. А коли запитав, у чому справа, йому відповіли: "на жаль якщо ви бажаєте спілкуватися українською, то ми не можемо запропонувати вам цю позицію".

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Листування з представником компанії. Скріншот

"Думав, що в 2021-му скасовувати співбесіди, до всього, ще й без попередження, через українську мову спілкування – це скоріше постановочі діалоги, але ніт! Тим більше в так званому цивілізованому ІТ, де давно основною мовою є англійська", – написав Антон Капелюшний.

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