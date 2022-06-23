У Києві різко погіршився стан повітря: що відбувається

Еколог назвав основні чинники утворення брудного повітря в Києві і дав прогноз, коли стане легше дихати

У Києві погіршився стан повітря/Фото: УНІАН, колаж: "Сьогодні"

У Києві знову заговорили про поганий стан повітря. Кількість шкідливих речовин у деяких районах міста перевищує норму у 6,5 раза.

Чому так відбувається і коли повітря стане чистим, сайт "Сьогодні" дізнавався в еколога Олександра Соколенка.

Реклама

За його словами, основна причина збільшення рівня забрудненості повітря у Києві – це автомобільний транспорт. Люди поступово повертаються до міста, стоять у заторах.

Звідки взялося забруднене повітря?

На думку еколога, всі шкідливі вихлопи від автотранспорту піднімаються у повітря. А коли це збігається з особливостями природи, наприклад, коли безвітряна погода, ситуація посилюється.

"Особливо гостро ця проблема відчувається влітку. Над містом формується антициклон. На вулиці стоїть спекотна і безвітряна погода, всі вихлопи піднімаються в повітря і нависають над містом. Шкідливі речовини не розсіюються, тому що немає вітру. Така ситуація в Києві спостерігалася три останні дні. Зазначу, що 80-85% забруднення повітря в столиці — від використання автомобільного транспорту", — розповідає сайту "Сьогодні" еколог Олександр Соколенко.

Поганий бензин та старий транспорт

Він додає, що шкідливі речовини при взаємодії з палючим сонцем збільшують токсичність шкідливих речовин, які небезпечні для здоров'я людини.

Реклама

"Ще один фактор забруднення повітря — це неякісне пальне, яким користуються водії. Але основна проблема не в пальному, а в стані самого автотранспорту – застарілих двигунів, фільтрів, віку автомобіля. Все це суттєво впливає на стан повітря в місті. На вулицях Києва дуже багато старих автомобілів, які чадять димом на кожному перехресті", — зазначає Олександр Соколенко.

Немає контролю

Він наголошує, що у Києві багато старих автомобілів, які є небезпечними для екології, але вони продовжують їздити вулицями міста.

"Стан двигунів та обладнання, м'яко кажучи, неякісний. Але ніхто, на жаль, не перевіряє вихлопи від цих автомобілів. Наприклад, у Берліні чи Варшаві ви не побачите на вулицях міста автомобілів, що чадять чорним димом. Там все це жорстко контролюється. У Києві, на жаль, ніякого контролю немає. Раніше цим питанням частково займалася ДАІ, а зараз кожен на свій розсуд стежить або не стежить за станом свого транспортного засобу", — говорить Олександр Соколенко.

Загроза від пожеж

Ще один важливий фактор, який впливає на стан повітря, – це природні пожежі в екосистемах міста.

"Це дуже важливий фактор. Коли на вулиці стоїть суха, спекотна, безвітряна погода і довго немає дощу, все це сприяє загорянням в екосистемі міста. Для цього достатньо кинутого недопалка. Де є люди — там трапляються пожежі. Зазвичай горить суха трава і трав'яна підстилка. Наприклад, вчора була зафіксована велика пожежа на Лівому березі Києва. Все це різко погіршує стан повітря в місті. Особливо небезпечно, коли тривалий час горять торфовища під Києвом", — говорить Олександр Соколенко.

Коли стане легше?

За словами експерта, повітря у столиці очиститься, коли зміниться погода. У середу в столиці посилився вітер, і ситуація почала змінюватись.

Реклама

"Зараз посилився вітер, знизилася температура повітря, поменшало сонця, місцями випали опади. Все це призведе до поступового очищення повітря над містом. За два дні стан повітря в Києві має стати близьким до норми", — запевняє Олександр Соколенко.

Що кажуть у КМДА?

В управлінні екології та природних ресурсів КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що стан повітря у Києві перебуває в нормі.

"Станом на 15:00 якість повітря в Києві хороша. Перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі не виявлено. Стежити за станом повітря в Києві в режимі онлайн можна в додатку "Київ Цифровий", — повідомили нам в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Контроль якості повітря

У Києві продовжують удосконалювати міську систему моніторингу якості повітря. У всіх районах міста змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря.

"Це суттєвий крок до розширення наявної системи контролю за станом повітря в столиці", – зазначив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

На відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, вони сертифіковані, більш точні та інформативні.

За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, система спирається на міську бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних. Щоб вона працювала, у кожному районі Києва було встановлено 295 базових станцій.

"На першому етапі тестуємо та налагоджуємо систему, збираємо та аналізуємо інформацію. Цього року плануємо інтегрувати інформацію про стан повітря до "Києва Цифрового", — сказав Половинко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що найбільше забруднює повітря у Києві. Також ми писали про новий винахід вчених, який очищує повітря краще за дерева.