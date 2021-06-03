"Всім пока, ми в Росію". Скандальна блогер з Києва заявила, що залишає країну (відео)

Дівчина каже, що її сторінку в Instagram заблокували і їй більше нема чого робити в цій країні

Блогер Марія Семенова зібралася їхати з України. Фото: скрін

Київська блогер Марія Семенова, яка нещодавно з друзями влаштувала вечірку і погром в номері готелю, каже, що поїде з України.

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Відео опублікував LOS SOLOMAS в Telegram.

Дівчина знову скаржиться, що її сторінку в Instagram заблокували.

"У мене заблокували інстр, нам п*зд* і ми сьеб*емся н*х*й з України. Всім пока, ми в Росію", – говорить в ролику блогер.

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Нагадаємо, дівчина розмістила відео в Мережі, на яких разом з друзями випивала і розважалася в апартаментах. Вони зіпсували стіни, розбили дзеркало у ванній, телевізор, залили водою підлогу, перекинули меблі.

В результаті вранці в номер нагрянула поліція і забрали всіх у відділок. Наступного дня порушниця заявила, що її соцмережі заблокувала поліція і вона хоче покінчити життя самогубством.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали ютубера Дениса Галагурю, який створив блог "Містер Хам".