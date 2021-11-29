Друга цього року: у перинатальному центрі Києва народилася трійня (фото)

У стінах Перинатального центру столиці сталася радісна подія. 27 листопада тут на світ з'явилася трійня.
Про це повідомляє Перинатальний центр Києва у Facebook.
Жінка народила двох хлопчиків та дівчинку.
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"Це другий випадок народження саме трійні в цьому році. Ми щиро вітаємо молодих батьків та бажаємо здоров’я маленьким киянам", – пишуть у повідомленні.
На Чернігівщині народила 13-річна дівчинка
У селі Городище Чернігівської області народила 13-річна дівчинка. Батькові дитини – 17 років. Пологи були дуже швидкі, медики ледве довезли Наталю до лікарні.
Про це "Супільному" розповів батько новонародженої малечі – 17-річний Сергій.
Новонароджене маля назвали Поліна. Вона народилася із вагою 2800 грам.