"Ви гніди". У київському супермаркеті відзначилися дивним передбаченням на чеку

Ймовірно автори мали на увазі інше слово, але кілька помилок змінили сенс

У чеку автора обізвали "гнидою" / Фото: колаж "Сьогодні"

В одному з київських супермаркетів, на касовому чеку надрукували дивне передбачення для покупця.

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Про це написав в Facebook священик Петро Балог.

"Любіть і поважайте себе, ви – гніди", – написано на чеку.

Фото: facebook.com/petro.op

Балог зробив покупки в столичному супермаркеті, а коли переглядав свій чек побачив пророцтво, яке могло б когось засмутити, але поставився він до цього з гумором.

"Сільпо" в ударі! І тим не менше, гарного дня", – написав він.

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Ймовірно автори мали на увазі замість "гніди", слово "гідні", тобто ви того варті, але зробили кілька помилок і вийшла образа, замість приємної мотивації.

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