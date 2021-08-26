"Ви гніди". У київському супермаркеті відзначилися дивним передбаченням на чеку

В одному з київських супермаркетів, на касовому чеку надрукували дивне передбачення для покупця.
Про це написав в Facebook священик Петро Балог.
"Любіть і поважайте себе, ви – гніди", – написано на чеку.
Балог зробив покупки в столичному супермаркеті, а коли переглядав свій чек побачив пророцтво, яке могло б когось засмутити, але поставився він до цього з гумором.
"Сільпо" в ударі! І тим не менше, гарного дня", – написав він.
Ймовірно автори мали на увазі замість "гніди", слово "гідні", тобто ви того варті, але зробили кілька помилок і вийшла образа, замість приємної мотивації.
Раніше ми повідомляли, що:
- кожен клієнт мережі АЗК ОККО може дізнатися, яку суму податків він платить, купуючи паливо. Тепер вона відображається окремим рядком у фіскальному чеку, який отримує клієнт при розрахунку на касі.
- з 1 серпня в Україні, можна сказати, розпочався наступний етап боротьби з нелегальним бізнесом, або точніше наступний етап виведення його з тіні. З цього дня введені в дію програмні реєстратори розрахункових операцій, які дозволяють бізнесу відмовитися від звичайного касового обладнання та перейти на "підручні засоби".