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"Ви гніди". У київському супермаркеті відзначилися дивним передбаченням на чеку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
26 серпня, 14:40
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Ймовірно автори мали на увазі інше слово, але кілька помилок змінили сенс
У чеку автора обізвали "гнидою" / Фото: колаж "Сьогодні"
У чеку автора обізвали "гнидою" / Фото: колаж "Сьогодні"

В одному з київських супермаркетів, на касовому чеку надрукували дивне передбачення для покупця.

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Про це написав в Facebook священик Петро Балог.

"Любіть і поважайте себе, ви – гніди", – написано на чеку.

Фото: facebook.com/petro.op
Фото: facebook.com/petro.op

Балог зробив покупки в столичному супермаркеті, а коли переглядав свій чек побачив пророцтво, яке могло б когось засмутити, але поставився він до цього з гумором.

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"Сільпо" в ударі! І тим не менше, гарного дня", – написав він.

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Ймовірно автори мали на увазі замість "гніди", слово "гідні", тобто ви того варті, але зробили кілька помилок і вийшла образа, замість приємної мотивації.

Раніше ми повідомляли, що:

  • кожен клієнт мережі АЗК ОККО може дізнатися, яку суму податків він платить, купуючи паливо. Тепер вона відображається окремим рядком у фіскальному чеку, який отримує клієнт при розрахунку на касі.
  • з 1 серпня в Україні, можна сказати, розпочався наступний етап боротьби з нелегальним бізнесом, або точніше наступний етап виведення його з тіні. З цього дня введені в дію програмні реєстратори розрахункових операцій, які дозволяють бізнесу відмовитися від звичайного касового обладнання та перейти на "підручні засоби".
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