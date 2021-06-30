Вдавав переселенця: у Києві затримали бойовика "ЛНР" (фото)

Правоохоронці перевіряють його причетність до диверсійно-розвідувальних завдань в Україні

Фото: прес-служба СБУ

У Києві затримали бойовика "ЛНР", який прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Бойовик перебував у складі "Народної міліції ЛНР" як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупантів.

"Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу – слідчі дії тривають.

Реклама

Крім того, перевіряється інформація про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

Раніше ми повідомляли, що у Сєвєродонецьку контррозвідники Служби безпеки України запобігли вбивству провідного фахівця з розроблення перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

Нагадаємо, що трирічна Софійка Жарченко з Харкова опинилася у полоні у власного батька – на окупованій території Луганської області. Він забрав дитину в гості і викрав, а тепер вимагає за неї викуп.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією