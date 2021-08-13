Видавала себе за іноземця-багатія. У Києві викладач ошукала жінку на 600 тисяч гривень (фото)

Аферистка переконала потерпілу взяти кредит на сплату неіснуючого штрафу за дорогий подарунок

Жінка використовувала для афери фото одного з іноземних студентів / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві викрили працівницю університету, яка виманила у жінки 600 тисяч гривень. Вона познайомилась з нею в Мережі та видаючи себе за іноземця-багатія змусила взяти кредит, нібито для сплати штрафу на митниці за дороговартісний подарунок.

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Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"41-річна фігурантка працювала в університеті та мала доступ до даних іноземних студентів. Фото одного з них вона й використовувала у злочинних цілях. Так, жінка створила профіль на сайті знайомств і близько року вела переписку з потерпілою, видаючи себе за чоловіка-іноземця. Цей "чоловік", за легендою зловмисниці, надіслав потерпілій посилку зі злитками золота, однак на митниці на дороговартісний подарунок нібито наклали арешт", – йдеться у повідомленні.

Шахрайка, нібито для сплати штрафу, переконала потерпілу взяти кредит на 600 тисяч гривень та перерахувати на підконтрольний їй рахунок.

Як повідомили "Сьогодні" в Департаменті кіберполіції, жінка працює викладачем в одному з університетів.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та місцем реєстрації правопорушниці та вилучили докази причетності до злочинної діяльності.

Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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