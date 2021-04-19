Русский
$ 27,98
33,53
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Виділили на зміцнення схилів озера: в Києві підрядник прибрав до рук 4,8 млн гривень

19 квітня, 15:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За договором підрядник повинен був побудувати насосну станцію і залізобетонні палі

У Києві керівнику підрядної організації повідомили про підозру – він присвоїв 4, 8 млн гривень, виділених на зміцнення схилів озера Глінка.

Реклама

Про це повідомили в прес-службі Прокуратури Києва.

Між директором комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція" і директором однієї з підрядних організацій був укладений договір з проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулка Академіка Філатова в Печерському районі столиці.

Реклама

Так, згідно з умовами договору, підрядник повинен був, крім іншого, здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль, які вказані в підписаних сторонами актах виконаних робіт.

"Слідством встановлено, що вищевказані роботи не виконані, а перераховані КП "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція" кошти безпідставно присвоєні приватним підприємством", – зазначили правоохоронці.

В тренді
У Києві перестали записувати в дитячі садки

Сума збитків внаслідок кримінального злочину становить 4,8 мільйона гривень.

Реклама

Нагадаємо, раніше заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь назвав корупцію однією із загроз національній безпеці і елементом гібридної війни проти України.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів розповіла, як у Володимира Зеленського збираються боротися з корупцією в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші Київ зміщення підрядник

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)
У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)Інші новини
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкою
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкоюІнші новини
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)Інші новини
У Києві перестали записувати в дитячі садки
У Києві перестали записувати в дитячі садкиІнші новини
МОЗ підтвердило, що в
МОЗ підтвердило, що в "АТБ" дотримано всіх заходів епідеміологічної безпекиІнші новини
Просто вау: в аеропорту
Просто вау: в аеропорту "Бориспіль" з'явиться нова автостанція (фото)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти