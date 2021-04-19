Виділили на зміцнення схилів озера: в Києві підрядник прибрав до рук 4,8 млн гривень

За договором підрядник повинен був побудувати насосну станцію і залізобетонні палі

У Києві керівнику підрядної організації повідомили про підозру – він присвоїв 4, 8 млн гривень, виділених на зміцнення схилів озера Глінка.

Реклама

Про це повідомили в прес-службі Прокуратури Києва.

Між директором комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція" і директором однієї з підрядних організацій був укладений договір з проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулка Академіка Філатова в Печерському районі столиці.

Реклама

Так, згідно з умовами договору, підрядник повинен був, крім іншого, здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль, які вказані в підписаних сторонами актах виконаних робіт.

"Слідством встановлено, що вищевказані роботи не виконані, а перераховані КП "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція" кошти безпідставно присвоєні приватним підприємством", – зазначили правоохоронці.

В тренді У Києві перестали записувати в дитячі садки

Сума збитків внаслідок кримінального злочину становить 4,8 мільйона гривень.

Реклама

Нагадаємо, раніше заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь назвав корупцію однією із загроз національній безпеці і елементом гібридної війни проти України.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів розповіла, як у Володимира Зеленського збираються боротися з корупцією в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама