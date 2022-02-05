Витримає ядерний удар. У метро розповіли, як рятуватимуть киян у разі агресії РФ

Знайти укриття у разі небезпеки мешканці Києва зможуть на 46 підземних станціях

Метро в Києві можна використовувати як бомбосховище. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені відпрацьовують навички з термінової евакуації пасажирів у разі виникнення НС чи воєнних дій.

Про це повідомляє сайт "Сегодня".

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Київський метрополітен будувався у 60-х роках минулого століття. Він був на той момент третім у СРСР і відкривався за часів холодної війни. Тому вся його інфраструктура призначалася для цивільної оборони у разі військових дій.

"Головна функція метрополітену – транспорт, але вся його підземна інфраструктура може використовуватися як укриття для населення. Люди можуть сховатися під землею, там є система вентиляції повітря, вода, туалети. Людина може туди спуститися та знайти укриття на певний час. Після цього вона може перебратися в безпечніше місце", – розповідає сайту "Сегодня" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Що відбуватиметься у метро, якщо почнеться війна

У разі виникнення військових дій основна функція метро – перевезення людей із небезпечної зони у безпечніше місце. Наприклад, якщо небезпека відбудеться на лівому березі Києва, то підземкою можна буде дістатися кінцевих станцій на лініях – "Академмістечко", "Сирець", "Теремки". А вже далі пересідати на інший вид транспорту для евакуації. Перебувати в підземці довго ніхто не зможе.

Знайти укриття у разі небезпеки мешканці зможуть на 46 підземних станціях. Окрім шести надземних станцій, що розташовані на червоній лінії метрополітену. Усі 46 станцій можуть бути укриттями. Також можна використовувати як найпростіші укриття підземні переходи біля станцій метро.

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"Найнадійніші – це, звісно ж, глибинні станції, які були побудовані в 60-х роках. За нормами вони можуть витримати навіть ядерний удар. Але все залежить від ситуації, що може виникнути. Наприклад, задимлення чи пожежа, у такому разі ми не зможемо довго тримати там людей. Їх необхідно буде перевезти у безпечне місце", – додає Наталія Макогон.

Як "допомогли" помилкові мінування

У разі потреби або сигналу тривоги людям необхідно чітко виконувати вказівки персоналу станцій. Тренування у метрополітені проходять регулярно, персонал станцій знає, що робити в екстрених ситуаціях.

"З 2014 року ми в режимі реального часу проводимо евакуацію пасажирів зі станцій у випадках анонімних повідомлень про мінування. Відпрацьовуємо проїзд поїздів без висадки пасажирів, обмеження станцій на вхід. Відточуємо всі механізми, щоб ефективно працювати і бути готовими до улюблених екстрених ситуацій", – додають у метрополітені.

Наталія Макогон рекомендує всім киянам детально вивчити карту укриттів, яку можна знайти на сайті КМДА та відзначити для себе місця укриттів на випадок виникнення небезпеки. А також завжди мати в будинку тривожну валізку – з документами, медикаментами та їжею.

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