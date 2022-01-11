Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Виганяють людей силою: у Києві зносять гуртожиток, де живуть люди (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 18:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протягом кількох років мешканцям відключали газ, електрику, опалення та гарячу воду, нібито щоб виселити їх
У столиці зносять гуртожиток разом із мешканцями
У столиці зносять гуртожиток разом із мешканцями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Метрологічній, 1 зносять гуртожиток, у якому мешкають люди. У Мережі стверджують, що там мешкають дві родини.

Про це повідомив активіст Михайло Погребиський в Facebook.

Реклама

"Гуртожиток на Метрологічній 1, зареестрованих мешканців якого багато років намагались тупо викинути на вулицю – повідключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити із відомого злочинного угрупуваня били вікна в квартирах та машинах мешканців, потім намагались спалити гуртожиток разом з людьми...", – написав він.

Спецтехніка працює на місці
Спецтехніка працює на місці / Фото: Facebook

За словами Погребинського, на місці багато "бандитів-титушок".

Реклама

"Одну жінку витягли із житла за руки та просто викинули", – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у поліції

У поліції Голосіївського району сайту "Сьогодні" повідомили, що за попередньою інформацією всередині будівлі гуртожитку на Метрологічній мешканців не було. Поліцію на місце викликали люди, котрі побачили початок демонтажу будівлі.

"Ця подія зареєстрована в поліції Голосіївського району. Правоохоронці вивчають зібрані матеріали та документи стосовно законності демонтажу будівлі на вулиці Метрологічній", – повідомили у поліції Голосіївського району.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 739

захворіло за тиждень в Києві

+0.61%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3663

Євро (€)

31.12

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти