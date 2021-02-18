Вийшов з наркозу. Горилу Тоні прооперував берлінський лікар (фото, відео)

Ми продовжуємо стежити за долею єдиної горили в Україні – самцем Тоні, який живе в Київському зоопарку з 1999 року. 46-річний старійшина зоопарку захворів, про що вже повідомляв сайт "Сьогодні" раніше. Сьогодні вранці Тоні прооперували.

Реклама

До операції його стан нормалізувався після того, як у вольєр до тварини підселили півня на прізвисько Друг. Це змусило Тоні більше рухатися вольєром, і він нарешті зміг сходити в туалет, вперше за два тижні.

Втім, проведення анестезії і повного обстеження тварини ніхто не відміняв. Необхідну операцію зробили сьогодні вранці. Підготовку почали з 7 години ранку.

До Києва з Берліна приїхав Марк Гьолькель, лікар ветеринарної медицини інституту ветеринарії зоопарків і дикої природи імені Лейбніца. Він наполіг на терміновому обстеженні Тоні.

Операцію проводили при мінімальній кількості співробітників через коронавірус. До речі, щоб приїхати до Києва рятувати Тоні, ветеринар здав тести на COVID-19.

Реклама

Доктор добре знає горилу, оскільки вже один раз успішно вводив тварині наркоз і виводив з нього. Це було кілька років тому, коли Тоні переселяли в новий вольєр і проводили йому повний медичний огляд.

Операція проходила в ветеринарному модулі від ДСНС, який встановили поруч з вольєром. Він повністю обладнаний необхідною медичною апаратурою та обігрівав так, щоб Тоні було комфортно в ньому перебувати.

В цілому Тоні нормально переніс анестезію, як для свого поважного віку. Йому навіть підстригли нігті, поки він спав. Зробили клізму, все прочистили і промили.

"Операція, яку провели Тоні, вже позаду. Вона тривала 1 годину і 40 хвилин. Наш дідусь Тоні був успішно введений в наркоз і виведений з нього. Ми за це найбільше переживали, оскільки Тоні більше 46 років, а за людськими мірками це близько 90 років. Зараз можна сказати, що ендоскопія горили без видимих відхилень. А також колоноскопія, гастроскопія – без видимих змін. Отримані результати рентгенів і УЗД ще будуть аналізуватися і вивчатися нашими фахівцями. А через два тижні будуть готові результати всіх взятих аналізів", – розповів сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Ветеринари щиро сподіваються, що здоров'я горили налагодитися. Від німецьких колег чекають схему подальшого лікування тварини. В першу чергу буде оптимізований його раціон і сам характер годування.

Реклама

У Тоні виявлений коксартроз кульшового суглоба – захворювання не виникає спонтанно, а протікати хвороба може протягом кількох років, маючи прихований характер. При несвоєчасному діагностуванні виникає сильний біль.

Також у горили є певна проблема з кальцієм. Обидва захворювання вікові і від нестачі зеленої клітковини.

Зараз Тоні відчуває себе нормально і з вдячністю дивиться на своїх доглядачів.

Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям Тоні потрібно було промити кишечник, потрібно зробити анестезію. Але з огляду на те, що тварині 46 років (за людськими мірками це під 90), була небезпека, що Тоні не перенесе наркоз.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама