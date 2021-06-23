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Чи виступить Баста в Києві? СБУ просить включити репера в чорний список

23 червня 2021 20:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На думку СБУ, Василь Вакуленко становить загрозу нацбезпеці

Репер Василь Вакуленко (Баста). Фото: Liga.net

Репер Василь Вакуленко (Баста). Фото: Liga.net

Російський репер Василь Вакуленко (Баста), який раніше виступав в окупованому Криму, може приїхати в червні на концерти до Києва. В СБУ надали Міністерству культури уявлення про включення артиста в список людей, що загрожують нацбезпеці.

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Про це повідомляє сайт LIGA.net.

За інформацією СБУ, Баста брав участь в зйомках фільм "Ке-ди", де грав російського військовослужбовця, який проходить службу в окупованому Криму.

Однак, в 2020 році Вакуленко скасували заборону на в'їзд в Україну. Адже за законом, якщо особа за три роки заборони на в'їзд в Україну жодного разу більше не відвідувала окупований Крим, то санкцію автоматично анулюють.

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"Що і сталося восени 2020 року. Власне кажучи, ми вважаємо, що у злочину немає терміну давності. Після того, як його виключили з цього чорного списку ми проінформували колег з Держприкордонслужби, що Баста відвідував Крим і це може бути підставою для них закрити для нього в'їзд", – відзначили в СБУ.

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У свою чергу, в Держприкордонслужбі зазначили, що можуть спиратися тільки на свої повноваження – заборони на в'їзд в Україну у Басти немає.

"Нових фактів того, що дана особа відвідувала окуповані території немає", – повідомили у відомстві.

Раніше ми вже писали, чому репера можуть не пустити в Україну. Але, швидше за все, в цей раз у Басти вийде прорватися в українську столицю.

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