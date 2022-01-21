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Одужав від COVID-19? Чому Кличка бачили у ресторані без маски

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 13:30
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Глава столиці повторно здав ПЛР-тест та отримав негативний результат – він розповів, як у нього проходила хвороба
Кличко отримав негативний результат ПЛР-тесту
Кличко отримав негативний результат ПЛР-тесту / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко, який раніше захворів на COVID-19, вже отримав негативний ПЛР-тест. Ймовірно, саме через це глава столиці порушив самоізоляцію та відвідав ресторан.

Про це він повідомив у Telegram.

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Кличко розповів про свій досвід подолання штаму "Омікрон".

"Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури.
Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест", – написав мер.

Кличко показав результати ПЛР-тесту

Глава міста уточнив, що він вакцинований від коронавірусу, тому перебіг хвороби був нескладним та нетривалим.

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"Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає", – додав мер.

Хворів уже двічі

З початку епідемії мер столиці вже двічі заражався коронавірусом. Вперше він захворів 24 жовтня 2020 року. Кличко тоді почував себе добре, але все ж таки працював з дому.

А 17 січня 2022 року Віталій Кличко знову одержав позитивний результат тесту на COVID-19. Цього разу у нього виявили штам "Омікрон".

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