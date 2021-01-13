Вибух будинку на Позняках: через два тижні поновили демонтаж будівлі

У Києві на Позняках поновили роботи з демонтажу багатоповерхового будинку по вулиці Крушельницької, який улітку був зруйнований потужним вибухом.

Реклама

Про це кореспонденту сайта "Сегодня" розповіли в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

За словами місцевих жителів, роботи були зупинені ще 29 грудня минулого року і робітники пішли з об'єкта.

"Робітників немає вже два тижні. Кран стоїть, але не працює. Будівельники розібрали будівлю тільки до шостого поверху", – розповіли мешканці підірваного будинку.

Реклама

Водночас у департаменті муніципальної безпеки КМДА стверджують, що роботи поновили у вівторок, 12 січня.

"Робітники поїхали на свята додому. Наразі роботи з демонтажу будівлі на Позняках відновлені", – пояснили кореспонденту сайту "Сегодня".

Реклама

Слід зазначити, що до рукотворного "арт-об'єкту", який створили біля будинку мешканці, люди приносять квіти в пам'ять про загиблих.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві стався 21 червня 2020 року. Були пошкоджені 40 квартир, п'ятеро людей загинули. Загалом у 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

Ми також повідомляли, що наприкінці грудня всі 40 родин, квартири яких виявилися зруйновані в результаті вибуху у багатоповерховому будинку на столичних Позняках, отримали право власності на нове житло.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама