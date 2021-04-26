Вибух будинку на Позняках: в Офісі генпрокурора назвали причину трагедії і кого будуть за неї судити

Посадові особи при перевірці побутових лічильників газу в будинку по вулиці Соломії Крушельницької допустили порушення

З'явилися результати розслідування вибуху в житловому будинку на київських Позняках – в порушенні правил безпеки підозрюють п'ятьох службовців АТ "Київгаз".

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

"За фактом вибуху влітку 2020 року у житловому будинку на Позняках повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ "Київгаз" та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства – трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці", – йдеться в повідомленні відомства.

Так, посадові особи при перевірці побутових лічильників газу в будинку по вулиці Соломії Крушельницької допустили порушення вимог нормативно-правових актів у встановленні технологічної перемички – байпаса в внутрішньобудинкової газопровід замість знятого лічильника газу.

Нагадаємо, що в результаті цих порушень 21 червня 2020 року стався вибух газу, який призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п'яти чоловік і травмуванні трьох.

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Ми також повідомляли, що в кінці грудня минулого року всі 40 родин, квартири яких виявилися зруйновані вибухом, отримали право власності на нове житло.

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