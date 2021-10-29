"Я не стадо!": як кияни ставляться до червоної зони – опитування (відео)

Дехто вже давно вакцинувався і готовий до нових правил карантину, а хтось налаштований категорично

Жителі Києва готуються до посилення карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада Київ переходить у червону зону карантину. У місті діятиме низка обмежень, але їх зможуть уникнути вакциновані мешканці столиці.

Сайт "Сьогодні" дізнався, чи готові кияни до нового локдауну.

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Завжди готові

Ми пройшлися центральними вулицями Києва і попитали у перехожих, чи мають щеплення від коронавірусу.

У багатьох є сертифікати. Зокрема, у державних службовців. Позитивну відповідь дали багато молодих людей.

Хтось встиг вакцинуватися якраз до приходу локдауну в столицю: "Сьогодні забираємо сертифікат" .

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Ще одна мешканка столиці не встигла завершити курс вакцинації, але позитивно ставиться до самого процесу. На запитання, чи вона вакцинувалася, відповіла: "Так, але поки що мене тільки одне щеплення".

Крім того, серед вакцинованих і учасниця протесту SaveФОП.

"Ми завжди готові (до локдауну, – ред.). У нас є все: маски, антисептики. І ще ми вакциновані. Паспорти із собою та сертифікати обов'язкові. А нас перших перевірять. Треба ж нас якось звідси вигнати", – жартує вона.

Але готові не всі

Деякі, відвертаючись, кажуть, що вони не мають сертифікату. Серед них є і молоді, і агресивно налаштовані "думаючі" люди.

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"Немає сертифікату, я не готова. Ні, я не вакцинуватимуся. Тому що я мисляча людина, а не стадо овець", – сказала нам мешканка Києва доволі спокійним голосом.

Водночас вона не відповіла, що робитиме, коли до столиці прийде локдаун.

Які обмеження вводять у Києві?

Тільки з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом можна буде відвідувати:

кафе, ресторани,

готелі,

установи та установи захисту,

спортзали, фітнес-центри,

ЦНАПи,

управління праці та соцзахисту,

управління Пенсійного фонду,

проводити масові заходи,

відвідувати ТРЦ (діти зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які вакциновані або мають ПЛР-тест).

Міський транспорт Києва перевозитиме лише вакцинованих громадян, дітей до 18 років і тих, хто зробив ПЛР-тест, антиген-тест, отримав першу дозу вакцини або має сертифікат про одужання.

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