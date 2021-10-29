"Я не стадо!": як кияни ставляться до червоної зони – опитування (відео)

З 1 листопада Київ переходить у червону зону карантину. У місті діятиме низка обмежень, але їх зможуть уникнути вакциновані мешканці столиці.
Сайт "Сьогодні" дізнався, чи готові кияни до нового локдауну.
Завжди готові
Ми пройшлися центральними вулицями Києва і попитали у перехожих, чи мають щеплення від коронавірусу.
Далі по темі
У багатьох є сертифікати. Зокрема, у державних службовців. Позитивну відповідь дали багато молодих людей.
Хтось встиг вакцинуватися якраз до приходу локдауну в столицю: "Сьогодні забираємо сертифікат" .
Ще одна мешканка столиці не встигла завершити курс вакцинації, але позитивно ставиться до самого процесу. На запитання, чи вона вакцинувалася, відповіла: "Так, але поки що мене тільки одне щеплення".
Крім того, серед вакцинованих і учасниця протесту SaveФОП.
"Ми завжди готові (до локдауну, – ред.). У нас є все: маски, антисептики. І ще ми вакциновані. Паспорти із собою та сертифікати обов'язкові. А нас перших перевірять. Треба ж нас якось звідси вигнати", – жартує вона.
Але готові не всі
Деякі, відвертаючись, кажуть, що вони не мають сертифікату. Серед них є і молоді, і агресивно налаштовані "думаючі" люди.
"Немає сертифікату, я не готова. Ні, я не вакцинуватимуся. Тому що я мисляча людина, а не стадо овець", – сказала нам мешканка Києва доволі спокійним голосом.
Водночас вона не відповіла, що робитиме, коли до столиці прийде локдаун.
Які обмеження вводять у Києві?
Тільки з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом можна буде відвідувати:
- кафе, ресторани,
- готелі,
- установи та установи захисту,
- спортзали, фітнес-центри,
- ЦНАПи,
- управління праці та соцзахисту,
- управління Пенсійного фонду,
- проводити масові заходи,
- відвідувати ТРЦ (діти зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які вакциновані або мають ПЛР-тест).
Міський транспорт Києва перевозитиме лише вакцинованих громадян, дітей до 18 років і тих, хто зробив ПЛР-тест, антиген-тест, отримав першу дозу вакцини або має сертифікат про одужання.
Раніше ми писали:
- Школи у Києві з понеділка не зможуть повернутися до повноцінного навчання.
- Порушники карантину у Києві мають сплачувати штрафи. Ми розповідали, які саме.