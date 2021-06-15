"Я росіянка, зі мною Бог". Блогер з Київської області вирішила хайпонуть на темі української мови (відео)

Після слів дівчині і її сім'ї почали надходити погрози від проукраїнські налаштованих громадян

Блогер Диана Калеганова. Фото: kaleganovaa/Instagram

18-річна мешканка Ірпеня Київської області Діана Калеганова негативно висловлювалася про українську мову. Відео, яке вона записала викликало хвилю негативу і загроз від передплатників.



Свої міркування з стосовно державної мови дівчина, опублікувала в Stories Instagram.

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На своєму фото вона залишила підпис: "Просто я б бл**дь на х**заборонила еб***й українську мову".

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"Тобі моє прізвище ні про що не говорить? Калеганова? Я росіянка! Зі мною Бог", – говорить вона на відео.

Відео 18+

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У відповідь на критику з боку проукраїнські налаштованих громадян власниця сторінки заявила, що "залишається при своїй думці ".

"Українська мова мені не імпонує, я буду говорити російською. Це не пропаганда, нічого такого, просто мені так комфортно", – каже дівчина.

Вона зазначила, що в її сторону продовжують надходити погрози про розправу над нею і її сім'єю. Пізніше дівчина закрила свій аккаунт від сторонніх.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали ютубера Дениса Галагури, який створив блог "Містер Хам".

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